Da Boateng a Kiwior: tutti gli obiettivi in difesa per gennaio

Con Natan che non ha convinto fino in fondo, il Napoli è alla caccia di un rinforzo in difesa

Anche il Napoli piomba su Jakub Kiwior. Lo racconta Il Mattino, che spiega come il club azzurro sia alla caccia di un colpo low cost per il mercato di gennaio e sarebbe pronto a chiedere in prestito l'ex centrale dello Spezia, che all'Arsenal non sta trovando molto spazio, nonostante la presenza di ieri in Champions League. Niente investimenti in gennaio, il club rimanderà ogni discorso a giugno quando comincerà un nuovo ciclo, ma il polacco - che piace anche al Milan - è un obiettivo del ds Meluso.

Con Natan che non ha convinto fino in fondo, il Napoli è alla caccia di un rinforzo in difesa. Sono diversi i nomi sulla lista di Meluso e dello scout Micheli, da cui però è stato depennato Max Kilman, cercato in estate ma fresco di rinnovo fino al 2028 con il Wolverhampton. Occhio a Marc Guehi del Crystal Palace, ma piace anche Martin Vitik, 2003 dello Sparta Praga. Non è da escludere nemmeno il profilo di Eric Dier del Tottenham, che è già stato accostato ad altri club italiani (la Roma), ma una soluzione low cost potrebbe portare anche allo svincolato Jerome Boateng.