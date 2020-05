Da Boga a Orsolini: quattro esterni seguiti dal Napoli per sostituire Callejon

Quattro nomi per sostituire Callejon, quattro esterni diversi tra loro: il primo è Boga del Sassuolo, che però gioca a destra, nell'elenco c'è anche Orsolini del Bologna, Everton del Gremio e Rashica del Werder Brema. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che non sarà facile sostituire uno come lo spagnolo che è in scadenza di contratto e ognuno di questi profili ha qualcosa che stuzzica il Napoli. Non appena riaprirà il mercato, si tornerà a fare sul serio.