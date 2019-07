Da Bologna - Anche il Napoli sull'esterno Dijks: il Milan si defila

Il Corriere di Bologna fa il punto su Mitchell Dijks (26), terzino mancino che ha parlato dall'Olanda attraverso il quotidiano Algemeen Dagblad. "Un anno fa ero in tribuna all’Ajax e oggi un grande club come il Milan vuole pagarmi 20 milioni. Non so cosa stia succedendo, vivo la vita con un grande sorriso. L’inizio a Bologna non è stato facile e a volte mi sono trovato sul divano a piangere per la solitudine: ora è tutto fantastico, invece. Le persone mi trattano come un Dio, si fermano per strada a parlare con me, vivo un sogno. Ho anche iniziato a fare di tutto per mantenere il mio corpo in condizioni ottimali per competere al massimo: la Serie A mi piace e chissà che il prossimo anno non sia in un club come il Milan", le sue parole.

Dijks e le richieste. Il Milan sta definendo l'arrivo di Theo Hernandez (21), quindi l'olandese non rappresenta una priorità. Il giornale scrive che Napoli e Siviglia sono però sulle tracce dell'ex Ajax.