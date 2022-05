Da Bologna - Il club trema: niente plusvalenza per Arnautovic. Ecco il prezzo di Svanberg

"Sull’asse Bologna-Napoli potrebbero spostarsi giocatori sui quali il club rossoblù può fare cassa".

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Vitali, giornalista del Resto del Carlino: “Il Bologna ci ha messo sei mesi a prendere Arnautovic, è stata una trattiva complicata. Ci potrebbe essere un interessamento del Napoli, ma si è parlato anche di quello di Roma e Juventus. Il Bologna trema, essendo molto ingolosito dalle plusvalenze sa di non guadagnarci quasi nulla dalla cessione dell’austriaco. L’attaccante è stato comprato dalla Cina per 2,7mln più bonus ed ha uno stipendio tra i 2,5 e i 3mln. Quindi il Bologna per un 32enne non può chiedere quasi nulla di cartellino.

Sull’asse Bologna-Napoli potrebbero spostarsi giocatori sui quali il club rossoblù può fare cassa. Il Bologna ha bilanci abbastanza sanguinanti e se si presenta qualcuno con 20mln per Hickey, potrebbe essere l’Arsenal, il club non dirà no alla cessione. Anche Svanberg piace al Napoli ed è ambito da altri club, credo che si possa prendere per circa 10 milioni di euro”.