Da Bologna - Motta sta bene e vuole restare: (anche) il contratto allontana il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Thiago Motta è uno dei nomi accostati alla panchina del Napoli (e della Juventus). Tuttavia l'allenatore italo-brasiliano ha ancora un anno di contratto con il Bologna, che tra l'altro vorrebbe rinnovarglielo fino al 2025, e questo è un fattore che potrebbe allontanare gli estimatori. Ma non l'unico, scrive il portale Tuttobolognaweb.it:

"Ci possono essere rischi per il Bologna? In teoria pochi, perché appunto Thiago ha contratto e il Bologna è fermamente deciso a continuare, come peraltro l'allenatore che in rossoblù si è trovato bene. Potrebbero arrivare realmente offerte da partenopei e bianconeri? Ad oggi Aurelio De Laurentiis è intenzionato ad ingaggiare un profilo internazionale e il nome più caldo è quello di Luis Enrique, già contattato, e con cui sono aperti i canali per sondare una eventuale disponibilità".