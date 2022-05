Da Bologna: "Napoli su Arnautovic, ma lui ha scelto di restare"

Si susseguono voci sul futuro di Marko Arnautovic che sembrerebbe aver fatto colpo persino sulle grandi

Si susseguono voci sul futuro di Marko Arnautovic che sembrerebbe aver fatto colpo persino sulle grandi. L'attaccante austriaco del Bologna, però, sembra non essere toccato dalle indiscrezioni che lo segnalano come possibile obiettivo di Juventus, Napoli o Milan. Dal suo entourage, infatti, fanno sapere che l'austriaco non ha la volontà di lasciare Bologna, in quanto intenzionato a onorare il contratto quadriennale che lo lega al Club rossoblù. Fronte Club, secondo il Corriere dello Sport, il Bologna è pronto a rinunciare anche a cifre consistenti pur di garantirsi la permanenza del giocatore.