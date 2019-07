Da Bologna: "Pulgar? Clausola bassa per arrivare al rinnovo, ora a quella cifra è un affare"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Alessandro Mossini, giornalista che segue da vicino il Bologna: "La clausola di 15 milioni per Pulgar è un tema delle ultime ore anche perché per Mihajlovic è un perno quasi irrinunciabile. Pulgar è cresciuto tantissimo e anche nei momenti poco felici ha fatto vedere tante cose belle. A gennaio ha rinnovato col Bologna e la clausola è arrivata in un momento negativo della squadra, ma è stata la base per il rinnovo e ad oggi è un affare. Pulgar nel Bologna gioca in un centrocampo a 2, rispetto a Diawara lavora meno sulle linee di passaggio perché ci arriva col fisico, ma ha affinato il lancio lungo e anche nel Cile emergono queste qualità.

L’eventuale cessione di Pulgar non sarebbe un buon segnale per Mihajlovic che già voleva un centrocampista e a questo punto dovranno arrivarne due.