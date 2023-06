Da Bologna: Thiago Motta può restare, Saputo ridurrà le cessioni quest'estate

Positivo il secondo round dell’incontro tra Thiago Motta, proprietà e dirigenza che è andato in scena ieri pomeriggio

Positivo il secondo round dell’incontro tra Thiago Motta, proprietà e dirigenza che è andato in scena ieri pomeriggio, secondo quanto scrive quest'oggi il Resto del Carlino. Per la dirigenza del Bologna il futuro di Thiago Motta non viene visto come una questione aperta, anche perché l'allenatore ha contratto e non ha posto condizione tecniche per andarsene o rimanere. Conta il progetto tecnico e gli obiettivi da presentare alla piazza.

L'ottimismo cresce, anche perché Saputo pare aver modificato il suo piano di rientro sulla prossima stagione. Dopo il +25 sul mercato scorso, l'intenzione è farne altrettanti nei prossimi due anni e inizialmente si stava andando verso un +20 in estate, almeno per pareggiare la cifra che il Bologna sa già di dover pagare per confermare i giocatori in rosa. Ma Joey dovrebbe aver aperto la porta ad un rientro di soli 10 milioni per questa estate, spostandone 15 sulla prossima, si legge su Tuttobolognaweb.com