Da Brescia: tutti pazzi per Tonali, ma il club ora chiede 50 mln per il regista

Sandro Tonali si conferma come una delle grandi rivelazioni di questo inizio di campionato e la sua valutazione, dai 25-30 milioni estivi, quando Cellino aveva rispedito al mittente ogni tentativo di approccio, è salita fino a 50 milioni di euro. Il Borussia Dortmund e il Manchester United lo stanno seguendo da vicino mandando i propri osservatori in giro per l'Italia, ma lui non si fa grandi problemi, continua ad alzare l'asticella pensando solo al Brescia. Ciò che accadrà domani non è ancora chiaro, l'unica certezza è che il regista delle Rondinelle è già uno dei grandi obiettivi delle big del prossimo futuro. A riportarlo è Il Corriere di Brescia. Tra i club interessati al calciatore c'è da tempo anche il Napoli.