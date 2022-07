Da Cagliari - Frenata per Nandez: ADL prende tempo e i sardi non fanno sconti

Il Cagliari, dal canto suo, non sembra disposto a fare sconti e non si schioda dalla richiesta di 12-15 milioni di euro.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Frenata del Napoli per Nandez. Lo scrive stamattina La Nuova Sardegna. Gli azzurri restano sulle tracce dell'uruguaiano, anche se non hanno ancora affondato il colpo. De Laurentiis non ha fretta, sa che il giocatore è lusingato dalla corte dei partenopei e prende tempo per tirare sul prezzo. Il Cagliari, dal canto suo, non sembra disposto a fare sconti e non si schioda dalla richiesta di 12-15 milioni di euro.