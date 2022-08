Da Cagliari - Futuro incerto per Nandez: Napoli defilato, ci sono altri due club

La Nuova Sardegna apre le sue pagine sportive con la situazione di Nahitan Nandez: "Nandez, la lunga attesa", titola il quotidiano

La Nuova Sardegna apre le sue pagine sportive con la situazione di Nahitan Nandez: "Nandez, la lunga attesa", titola il quotidiano. Il Cagliari aspetta offerte da 15 milioni in su per l’esterno uruguaiano. Continuano a rincorrersi le voci sull'uruguaiano: l'ultima pista porta a Roma, ma i giallorossi vorrebbero prendere l’esterno di centrocampo in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione non gradita a Giulini, che sarebbe disposto a cedere l'uruguaiano a due condizioni: prestito con obbligo di riscatto, oppure a titolo definitivo. Ma soprattutto vorrebbe 15 milioni di euro, cifra che potrebbe scoraggiare le pretendenti. Il Napoli appare defilato, mentre l'altro club interessato, il Torino, potrebbe tornare alla carica negli ultimi giorni di mercato per cercare di avere il giocatore in prestito, non certo alle condizioni dei rossoblù. Una situazione di incertezza che Liverani spera si possa chiarire il prima possibile.