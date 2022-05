Da Cagliari: "Nandez vuole andare via, ma non sarà ceduto per meno di 15mln"

"E’ uno che dà tanto sul campo, vuole una grande squadra e una piazza come Napoli lo alletterebbe tantissimo".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Francesco Velluzzi, giornalista cagliaritano della Gazzetta dello Sport ha parlato del mercato dei rossoblù ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nandez è un giocatore che vuole andar via, non è una novità. Non potrà rimanere in Serie B, ma non ha un prezzo basso. Bisognerà vedere cosa accadrà, sarebbe un ottimo acquisto per chi lo prende. Non credo che sarà ceduto per meno di 15 milioni di euro. Il ribasso per la retrocessione avviene, ma i giocatori non vengono svenduti. Ha dei problemi da risolvere nel suo Paese con la sua compagna, non è più rientrato neanche per giocare con la nazionale uruguayana. E’ uno che dà tanto sul campo, vuole una grande squadra e una piazza come Napoli lo alletterebbe tantissimo.

Cragno? Andrà via sicuramente. In Serie A voleva assolutamente fare il titolare, è nel giro della Nazionale e potrà prendere il posto in azzurro di Sirigu. Rispetto a Nandez la sua valutazione è più bassa perché è del ’94, la trattativa per la cessione della società è prioritaria in questo momento”.