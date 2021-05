Da Cagliari - Spalletti vuole Nainggolan: il belga fa muro, vuole proseguire a Cagliari

Radja Nainggolan ha terminato il prestito stagionale al Cagliari e dovrà fare rientro all'Inter con cui ha ancora un contratto valido fino al 2022. La permanenza in nerazzurro del centrocampista appare comunque difficile ed in tal senso, secondo La Nuova Sardegna, nelle ultime ore si sarebbe mosso il Napoli per lui. Luciano Spalletti è da sempre un suo grande estimatore (arrivò all'Inter per suo volere) e per il quotidiano vorrebbe portarlo a Napoli, anche se ad oggi il Ninja sembra fare muro in quanto il suo desiderio è quello di proseguire al Cagliari anche la prossima stagione.