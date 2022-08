Da Cagliari - Torino su Nandez, ma lui preferisce il Napoli per la Champions: la situazione

Secondo quanto riferito dall'Unione Sarda, il Toro continua a mantenere vivo l'interesse per Nahitan Nandez

Secondo quanto riferito dall'Unione Sarda, il Toro continua a mantenere vivo l'interesse per Nahitan Nandez, in attesa degli ultimi giorni di mercato che potrebbero riservare delle sorprese. Il suo contratto in scadenza nel 2024 e l'ingaggio importante, infatti, potrebbero spingere il Cagliari a cederlo negli ultimi giorni: i rossoblù, tuttavia, non sono disposti a scendere sotto i 15 milioni, se non con la formula di un eventuale prestito con obbligo di riscatto. I granata non sarebbero comunque la prima scelta di Nandez che preferirebbe giocare la Champions con il Napoli.