Da Danso a Scalvini: tutti gli obiettivi del Napoli per sostituire Kim

Le Normand della Real Sociedad è il nome nuovo per la difesa del Napoli, ma l'elenco degli obiettivi è lungo

Le Normand della Real Sociedad è il nome nuovo per la difesa del Napoli, ma l'elenco degli obiettivi è lungo. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Kevin Danso, 24 anni, austriaco che il Lens vorrebbe anche rinnovare (ha il contratto in scadenza nel 2026). Lui è stato uno dei primi nomi indicati da Garcia, certo, ma in questo momento resta congelato. In freezer: bisogna chiarire innanzitutto la situazione tra lui e il suo club.

E ancora: in Italia piace da sempre Giorgio Scalvini, diciannovenne molto rampante dell’Atalanta e dell’Under 21 ieri in campo contro la Norvegia. Per età, prospettive e potenziale è uno di quei profili che al Napoli piacciono tantissimo, ma poi sarà questione di prezzo con la Dea. Di valori e proporzioni. In Italia gioca anche Jhon Lucumi, 25 anni".