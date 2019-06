Da definire il futuro di Marko Rog: il Siviglia non lo riscatterà. Ci pensa il Parma

Rientrerà a Napoli per fine prestito il croato Marko Rog. Il suo futuro è tutto da definire. Il Siviglia, infatti, non lo riscatterà, come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport. A pensare al centrocampista c’è sicuramente il Parma, anche se il ds Faggiano ha chiarito che preferirebbe evitare i prestiti secchi.