Da domani ADL tornerà a lavorare su Raspadori: spunta una promessa con Carnevali

Il Napoli vuole Giacomo Raspadori e proverà a convincere il Sassuolo a calare le sue pretese. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Da domani, dopo una domenica di relax, De Laurentiis tornerà a lavorare proprio su questo fronte. Con Carnevali ci si è lasciati con la promessa di risentirsi e rivedersi, se come sembra probabile ci sarà un’altro faccia a faccia di sicuro sarà decisivo, in un senso o nell’altro perché il Napoli, il Sassuolo e Raspadori non possono restare per sempre “promessi sposi”.",