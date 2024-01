Da Emre Can a Hojbjerg: tutti gli obiettivi per il centrocampo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Lazar Samardzic per il centrocampo del Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli si sarebbe gettato su Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, danese 28enne il cui grande scoglio sarebbe però l'ingaggio.

ADL ci prova, sa che trattare con il Tottenham non è facile ma il nome dell'ex centrocampista del Southampton è in cima alla lista di Meluso e della dirigenza. Ma Hojbjerg non è l'unico candidato. Il club azzurro ha pensato anche a Soumaré, oltre che ad Emre Can, l'ex Juventus, oggi al Borussia Dortmund, che tra dieci giorni compirà trent'anni. E resta viva anche la tentazione Pablo Fornals del West Ham, un nome già sondato in passato, quando il direttore sportivo era Cristiano Giuntoli.