Da Firenze - Amrabat in odore di cessione: prezzo fissato, anche il Napoli interessato

Secondo quanto riferito da La Nazione, la Fiorentina ha fissato il prezzo di partenza per l'eventuale cessione di Sofyan Amrabat, centrocampista in odore di cessione dopo un anno e mezzo complicato. I viola chiedono 17 milioni di euro, con Torino, Napoli e Sampdoria che sarebbero interessati al suo cartellino in vista della seconda parte della stagione.