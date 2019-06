Da Firenze: "Ancora viva la pista Inglese, Comisso attende per abbassare le pretese di ADL"

Resta viva anche la pista Roberto Inglese per l'attacco della nuova Fiorentina di Rocco Commisso. Il Napoli non scende sotto la richiesta dei 20 milioni ma la Fiorentina attende senza fretta, sapendo che quello di quest'anno sarà un mercato lungo e servirà tanta pazienza. Per il calciatore classe '91 ci sarebbe, inoltre, da battere la concorrenza di Parma e Atalanta. Lo riporta La Nazione