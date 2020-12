Da Firenze azzardano: "Cutrone ad un passo dal Napoli!"

"Fiorentina, dopo la Juve il mercato. Cutrone molto vicino al Napoli", si legge stamane su La Nazione. Le prossime due partite dei viola influenzeranno molto l'andamento del mercato, che per ora ha soltanto una certezza: Cutrone è in uscita e al 90% andrà al Napoli, in un'operazione che non aggiungerà cash nelle casse viola ma toglierà un attaccante. E arrivano indicazioni per le quali Llorente, in uscita da Napoli, non rientra nei piani, mentre rientrerebbe Milik, ma dopo il no estivo difficile che ci siano i presupposti per un cambio di umore. L'appuntamento per il primo vero vertice di mercato viola sarà dopo la Befana: a quel punto Prandelli e dirigenti faranno il punto su tutta la situazione, considerando che la rosa è composta da una trentina di giocatori.