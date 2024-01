Da Firenze: "Barak, il Napoli fa sul serio. Ma serve offerta da doppia cifra"

Il giornalista Enrico Varriale ha scritto un post sui social per commentare la vittoria del Napoli contro la Salernitana

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI FUORI AI QUARTI DI FINALE: VINCE LA LAZIO 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. LE ALTRE DI A FIORENTINA-UDINESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI: SAMARDZIC TORNA TITOLARE Alle ore 18:00 si gioca la sfida del Franchi tra Fiorentina e Udinese, chance per la Viola di approfittare del passo falso del Bologna e allungare in ottica corsa alle piazze europee, per ora la più importante. Italiano rispolvera il 4-2-3-1 e riserva un paio di... Alle ore 18:00 si gioca la sfida del Franchi tra Fiorentina e Udinese, chance per la Viola di approfittare del passo falso del Bologna e allungare in ottica corsa alle piazze europee, per ora la più importante. Italiano rispolvera il 4-2-3-1 e riserva un paio di...