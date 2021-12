Da Firenze - Callejon resta fino a fine stagione ma il rinnovo appare difficile

Come riporta La Nazione, il probabile arrivo di Ikone in casa Fiorentina poteva essere il preludio di una cessione a gennaio di Callejon, ma lo spagnolo ha trovato spesso spazio e la considerazione di Italiano, tanto che è stato impiegato con continuità anche se le sue prestazioni non sono sempre state all’altezza del suo pedigree. L’ex Napoli è cresciuto molto, infatti si ipotizzava un possibile rinnovo. Aspetto difficile, questo, ma la sua permanenza a Firenze fino a fine stagione pare non essere in dubbio.