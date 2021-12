Da Firenze - Callejon verso l'addio: da febbraio sarà libero di accordarsi con altri club

Il futuro di José Maria Callejon sembra sempre più lontano dalla Fiorentina. Lo spagnolo in questa stagione, almeno fin qui, è stato uno dei titolari quasi inamovibile del tridente di Vincenzo Italiano ma con l'arrivo di Jonathan Ikoné le gerarchie sembrano destinate a cambiare presto. Con loro anche la situazione contrattuale dell'ex Napoli: il suo contratto scadrà nel giugno del 2022 e secondo La Nazione sono bassissime le possibilità di intavolare una trattativa per il rinnovo. A partire da febbraio, quindi, Callejon sarà verosimilmente libero di accordarsi con altri club in vista della prossima stagione.