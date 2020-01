Da Firenze: "Castrovilli rinnoverà ed è incedibile, Roma e Napoli sono già avvisati"

Nessun accordo, nessun contatto, nessuna idea di vendere Castrovilli. Lo scrive Enzo Bucchioni, giornalista vicino alle vicende della Fiorentina, che nel suo editoriale per TMW spiega: "Questo invece è il messaggio che arriva dall’entourage di Rocco Commisso. Chiesa è un discorso a parte, quando lo zio Rocco ha comprato la Fiorentina questa storia era già stata scritta in gran parte, per il futuro Commisso ha intenzione di costruire una squadra da Champions, sta allungando tutti i contratti e con Castrovilli è stato siglato di recente un nuovo accordo. La parola d’ordine è incedibile, soprattutto alle cifre che circolano per le offerte di Roma e Napoli, ma anche in assoluto. Rocco ha delle massime e una dice: io non vendo, compro. Fidiamoci".