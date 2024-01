Da Firenze, Ceccarini: "Frenata per Barak, manca sostituto. Proposti 3 giocatori per scambio"

Niccolò Ceccarini, giornalista Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Barak? Il Napoli l’ha richiesto alla Fiorentina che sta temporeggiando perché poi dovrebbero sostituirlo. Il giocatore piace al Napoli, l’ipotesi c’è. Il Napoli vorrebbe inserire nell’operazione qualche altro calciatore, offrono Demme o anche Ostigard o perché no, anche Zanoli.

Martinez Quarta? Perez è quello in prima linea, ma al Napoli piace molto anche Theate. Martinez Quarta non è l’obiettivo primario per il Napoli.

Samardzic? Ciò che so è che secondo me la trattativa Napoli-Udinese è in stato avanzato, sono vicini all’accordo. Bisognerà capire cosa vorrà fare il ragazzo, il discorso Juventus per giugno potrebbe riprendere corpo. La situazione è un po’ nebulosa per il momento, ma il Napoli continua a trattare”.