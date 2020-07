Da Firenze - Commisso pronto a cedere, su Pezzella non c'è solo il Napoli

"I soldi non sono un problema" ha ribadito più volte Rocco Commisso, ma le cessioni che la Fiorentina farà nella prossima sessione serviranno a finanziare gli acquisti per mantenere i conti della società in equilibrio. Il primo caso da risolvere - sottolinea il Corriere Fiorentino - è legato a Federico Chiesa. Nei mesi si è passati dal gelo al rapporto civile, è stato abbozzato il progetto di rinnovo del contratto che avrebbe scaldato la società ma che non ha fatto breccia fino in fondo nel cuore di Federico e famiglia. Andrà via davanti all’offerta più vantaggiosa, rispetto al passato non c’è nessun veto nei confronti della Juventus.

In uscita, davanti a buone proposte, potrebbe esserci anche il capitano German Pezzella. Napoli e Valencia sono le società che vorrebbero puntare su di lui.