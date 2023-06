Da Firenze confermano: "Niente Napoli, Italiano onorerà il contratto con la Fiorentina"

Vincenzo Italiano onorerà il contratto con la Fiorentina e resterà in viola almeno fino al 2024

Vincenzo Italiano onorerà il contratto con la Fiorentina e resterà in viola almeno fino al 2024: questo l'esito dell'incontro con la dirigenza di stamane, nel quale il tecnico ex Spezia ha discusso del proprio futuro con Joe Barone. La società non ha mai avuto il sentore di un possibile divorzio col tecnico, rivela FirenzeViola.it, e il confronto di stamane ha confermato l'intenzione di tutti andare avanti nel progetto inaugurato due estati fa.