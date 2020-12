Da Firenze - Cutrone, ritorno al Wolverhampton solo di passaggio: c'è anche il Napoli

Patrick Cutrone è pronto a vivere una nuova avventura e molto probabilmente sarà sempre in Serie A. Come riporta oggi il Corriere Fiorentino, infatti, l'attaccante della Fiorentina che a gennaio lascerà il club viola per rientrare al Wolverhampton soltanto di passaggio (i viola interromperanno il prestito), sarebbe finito nel mirino di quattro squadre. I club interessati all'ex Milan sarebbero tutti del nostro massimo campionato: Napoli, Benevento, Parma e Bologna. Tante possibilità diverse, dunque, per un talento in cerca di rilancio dopo il poco spazio ottenuto alla Fiorentina.