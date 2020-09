Da Firenze - De Paul alternativa a Torreira per i viola, ma c’è anche la Juve

La Fiorentina torna alla carica per Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese, secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, sarebbe l’alternativa a Lucas Torreira per il ruolo di regista. Sul giocatore argentino, accostato in passato al Napoli, però ci sarebbe anche l’inserimento della Juventus. Da capire se ciò si tratta di un’azione di disturbo o di un reale interessamento.