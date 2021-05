Da Firenze: "Ecco i due allenatori che piacciono a Commisso se sfuma Gattuso"

Secondo quanto riportato da La Nazione, nel caso in cui dovesse definitivamente tramontare la strada che porta a Gattuso per la panchina della Fiorentina, sono tre i nomi di allenatori stranieri che i viola starebbero prendendo in considerazione: si tratta di Domenico Tedesco, che in estate dirà addio allo Spartak Mosca, Marcelino che ora è all'Athletic Club e Paulo Fonseca che verrà lasciato libero dalla Roma.