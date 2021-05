Da Firenze: "Gattuso prima scelta di Commisso, ma lui sta prendendo tempo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Santoni, giornalista del Corriere dello Sport: “Gattuso è la prima scelta della proprietà della Fiorentina, l’operazione è stata avviata da tempo, ma l’allenatore sta tergiversando, anche per via dei tanti impegni con il Napoli. Il piano B per i viola è Jurić, che il direttore sportivo Pradè voleva già la scorsa estate, prima che Commisso decidesse di dare fiducia a Iachini. Quando la salvezza sarà aritmetica, la Fiorentina ha due obiettivi chiari: la nomina del nuovo allenatore e la conferma di Vlahovic, cercato da tanti top club europei”