Da Firenze: giovedì Commisso sblocca Lo Celso? C'è anche il Napoli

Giovedì potrebbe essere il giorno cruciale per l'arrivo di Giovani Lo Celso alla Fiorentina, con l'incontro tra i dirigenti viola e l'entourage del giocatore. Giusto il tempo per apparecchiare la trattativa finale prima dell'arrivo di Commisso. Secondo quanto riportato da La Nazione, il club gigliato vuole fortemente l'argentino, relegato in tribuna da Conte all'esordio stagionale in Premier League del Tottenham. La trattativa ha bisogno di un'ultima limata, economica e motivazionale, con l'ambizione europea di entrambi che farà la differenza. La Fiorentina è intenzionata a raggiungere le richieste degli Spurs, magari attraverso una formula più stringente, con bonus legati al cammino in Conference. La concorrenza è rappresentata dal Villarreal, un gradino sotto, e dal Napoli, che aveva provato ad inserirsi. Chissà che il ritorno in città di Commisso non sblocchi l'operazione.