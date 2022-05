Da Firenze - I viola cercano un attaccante: idea Belotti, suggestione Cavani

Arthur Cabral cerca il gol e la Fiorentina ne ha bisogno. Sulle pagine del Corriere Fiorentino si analizza la situazione anche in ottica mercato.

Arthur Cabral cerca il gol e la Fiorentina ne ha bisogno. Sul Corriere Fiorentino si analizza la situazione anche in ottica mercato. Il presente viola oggi si chiamano Roma, Sampdoria e Juventus, sfide dove servirà una concretezza in zona gol che la Fiorentina ha perso. Tolta la trasferta di Napoli i viola non segnano due gol dal 13 febbraio, vittoria a La Spezia: logico dunque che lunedì il fardello sulle spalle del numero 9 non sarà leggerissimo.

Mercato

In ottica futura la società viola ha già avviato qualche riflessione sull’attacco, reparto nel quale la cessione di Vlahovic ha segnato il principale spartiacque. Così se per il futuro di Piatek l’orientamento è quello di non riscattare il polacco risparmiando 15 milioni, sul mercato la dirigenza si sta già guardando intorno da tempo, seguendo anche profili d’esperienza che possano aggiungere peso al gruppo. C'è la suggestione Cavani, Belotti è sempre un'idea e non manca il gradimento per Alvarez.