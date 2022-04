Da Firenze - Idea Meret per sostituire Dragoswki: piace il portiere del Napoli

. Se per Carnesecchi la concorrenza è veramente ampia e importante, il nome attualmente in cima alla lista è quello di Guglielmo Vicario

Con Dragowski verso la cessione estiva a causa del contratto in scadenza nel 2023 e della mancata trattativa per il rinnovo, la Fiorentina si prepara a gestire la sua successione con l'acquisto di un nuovo numero uno da affiancare a Terracciano. Se per Carnesecchi la concorrenza è veramente ampia e importante, il nome attualmente in cima alla lista è quello di Guglielmo Vicario, attualmente all'Empoli ma di proprietà del Cagliari. Difficilmente gli azzurri lo riscatteranno e la Fiorentina potrebbe trattare il suo acquisto direttamente con i sardi. Il suo sarebbe un nome più semplice da raggiungere rispetto ad altri presi in considerazione come Meret, Cragno e Provedel. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino.