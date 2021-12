Da Firenze - Il Napoli cambia i portieri? Interesse per Dragowski: la situazione

L'edizione oggi in edicola de La Nazione parla di un possibile movimento di portieri che coinvolgerebbe Bartlomej Dragowski, con l'estremo difensore polacco (attualmente alle prese con un infortunio) che interesserebbe il Napoli, nonostante la resistenza finora portata avanti dalla Fiorentina. Non è da escludere, scrive il quotidiano, che il club azzurro presenti una proposta ai viola già nelle prossime settimane. Da capire, però, cosa vorrebbe fare a quel punto il club campano con almeno uno dei due portieri in rosa tra Alex Meret e David Ospina.