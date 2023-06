Da Firenze: "Il Napoli segue Italiano da tempo, ma se ne parlerà dopo la Conference"

Il Napoli è sulle tracce di Vincenzo Italiano, ormai è noto. Ma i tempi non sono ancora maturi, come si legge sul portale fiorentino Firenzeviola.it

Il Napoli è sulle tracce di Vincenzo Italiano, ormai è noto. Ma i tempi non sono ancora maturi, come si legge sul portale fiorentino Firenzeviola.it: "Se la Fiorentina è riuscita a proseguire il suo percorso di crescita lo deve soprattutto al suo allenatore, l'uomo perfetto per portare avanti l'ambizioso progetto del presidente Commisso. A proposito di ambizioni: bisognerà capire se quelle di Italiano andranno di pari passi con quelle della società. Ambizioni, ma anche opportunità che potrebbero arrivare. Il Napoli, ad esempio, lo segue già da diverso tempo.

E non è un caso che al momento è uno dei profili principali a cui sta pensando la squadra campione d'Italia per sostituire Luciano Spalletti. Il discorso sarà affrontato seriamente dopo Praga. Prima c'è una finale da giocare e provare a vincere contro il West Ham, poichè le qualità per conquistare la Conference League ci sono tutte. Un trofeo che andrebbe a nobilitare il lavoro di un anno particolare ma assolutamente affascinate".