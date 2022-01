Da Firenze - In estate via libera alla cessione di Dragowski: su di lui si è mosso il Napoli

Sulle pagine de La Nazione si parla anche del futuro di Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina. Il polacco rimane e rimarrà in bilico per tutta la seconda parte di stagione, con Vincenzo Italiano che sembra aver scelto Pietro Terracciano come portiere titolare. In estate la cessione di Dragowski sembra scontata: sul giocatore - si legge - si è mosso anche il Napoli.