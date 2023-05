Da Firenze: "Italiano non ha clausola, ADL ci pensò già allo Spezia"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Vincenzo Italiano al Napoli non mi sembra un'ipotesi facile da seguire e non credo neanche che sia tra le prime opzioni di Aurelio De Laurentiis. Quando Italiano era ancora allo Spezia, ci fu un contatto conoscitivo con ADL ma nulla più. Non ci sono stati contatti tra lui e il Napoli prima delle due finali della Viola e dubito ce ne saranno dopo queste partite.

Al di là della grandissima bravura di Italiano, che per me è un tecnico capace di allenare ovunque, credo che De Laurentiis stia inseguendo un profilo più internazionale. Clausola rescissoria nel contratto di Italiano? No, non mi risulta. Ha un'opzione che alle giuste condizioni può estendere il contratto sino al 2025".