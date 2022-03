Da Firenze - Meret-Dragowski, la Fiorentina pensa al clamoroso scambio

Uno scambio di portieri tra Napoli e Fiorentina? Ipotesi possibile paventata dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino

Uno scambio di portieri tra Napoli e Fiorentina? Ipotesi possibile paventata dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino. A quanto pare l'idea sarebbe quella di uno scambio con Meret e Dragowski protagonisti, anche se i viola pensano anche ad altri profili per la porta come Cragno e Vicario, in prestito all'Empoli.