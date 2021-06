Da Firenze - Milik prima scelta per l'attacco di Gattuso: l'alternativa è un altro ex azzurro

L'infortunio lo costringerà a saltare gli Europei, ma il futuro è incerto per Arek Milik. Il bomber del Marsiglia, accostato alla Juve, torna anche nel mirino della Fiorentina. Il quotidiano La Nazione oggi in edicola fa sapere che i viola lo hanno messo nel mirino scegliendolo come punta in grado di poter affiancare Vlahovic. L'alternativa è un altro ex azzurro come Pavoletti del Cagliari.