Da Firenze - Milik tra i nomi per l’attacco della Fiorentina: c’è il gradimento di Pradè e Italiano

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante e tra i nomi in lizza c’è anche quello di Arkadiusz Milik. A riferirlo è il portale Firenzeviola che scrive: “Il modus operandi del ds Pradè è (anche) questo: una perenne vigilanza su profili che semplicemente piacciono, senza una particolare data di scadenza sopra se non per casi più particolari. Tra questi anche il polacco ex Napoli, ora a Marsiglia.

Il classe '94 è stato accostato alla Viola di Commisso se non dalle origini del nuovo corsi, quasi. Nel mentre ha fatto in tempo a lasciare Napoli, con tanto di addio burrascoso e polemico con De Laurentiis, ed accasarsi a Marsiglia dove, parole sue, si trova bene e avrebbe piacere a rimanere. In quel di Firenze, però, c'è qualcuno che lo vorrebbe e non è il solo Pradè: durante qualche chiacchiera con i suoi dirigenti, Vincenzo Italiano ha fatto sapere di gradire Milik.

Non solo lui, perché anche Andrea Pinamonti è un altro attaccante che, nella testa dell'allenatore viola, può fare al caso suo. Si registrerebbe invece al momento una crescente freddezza su altri profili di rilievo già tenuti d'occhio quali, ad esempio, Edinson Cavani e Andrea Belotti, ma chissà che non possa questo far parte delle strategie del mercato? A proposito di strategia, se il profilo del bosniaco Milan Djuric è sì preso in considerazione dalla dirigenza, la sensazione è che possa casomai rappresentare il carico di esperienza da far partire dalla terza fila, più che dalla seconda”.