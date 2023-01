Da Firenze - Non solo Napoli e Juve: anche i viola chiedono informazioni su Holm

Si allunga la lista di pretendenti per Emil Holm, terzino destro di proprietà dello Spezia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si allunga la lista di pretendenti per Emil Holm, terzino destro di proprietà dello Spezia. Secondo La Nazione, infatti, dopo Juventus e Napoli anche la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni ai liguri per il classe 2000. Ricordiamo che Fiorentina e Spezia hanno da poco chiuso l'operazione per il passaggio di Zurkowski a titolo definitivo in Liguria.