Da Firenze: "Pezzella, no a Napoli e Roma: vuole restare e rinnovare con la viola"

Futuro alla Fiorentina per German Pezzella. Il difensore viola, che piace al Napoli, ma anche a Roma e Valencia, non ha alcuna intenzione di andare via. L'edizione odierna del Corriere Fiorentino, infatti, fa sapere che il capitano del club toscano rinnoverà il suo contratto, sta per toccare quota 100 coi viola e vuole proseguire la sua avventura alla Fiorentina.