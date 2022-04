Da Firenze - Ramadani incontra i viola: contatto per Italiano o coincidenza?

In un noto hotel in centro a Firenze, Borgo Pinti, c'è stato oggi un incontro tra l'agente di Vincenzo Italiano, Fali Ramadani, e la dirigenza della Fiorentina.

TuttoNapoli.net

In un noto hotel in centro a Firenze, Borgo Pinti, c'è stato oggi un incontro tra l'agente di Vincenzo Italiano, Fali Ramadani, e la dirigenza della Fiorentina. Come riporta Fiorentinanews, presente all'appuntamento il direttore generale viola, Joe Barone, e il direttore sportivo Daniele Pradè. Il summit è durato poco più di un’ora, sul tema in realtà il club ha voluto fare chiarezza subito, precisando che la presenza nel lussuoso hotel era dovuta solo ad incontri commerciali già in programma da tempo e che quello con Ramadani (in città per altri appuntamenti) è stato solo un saluto che niente ha a che vedere con la situazione legata ad Italiano, con il quale ogni discorso inerente al futuro verrà discusso solo al termine della stagione. Tutto rimandato a fine maggio dunque, anche se fa ovviamente notizia che il rapido saluto andato in scena oggi tra Ramadani e i due uomini-mercato viola sia avvenuto a poche ore dalle notizie arrivate sulla panchina del Napoli, Il club azzurro, in sostituzione di Spalletti, starebbe valutando proprio l’identikit di Italiano, legato alla Fiorentina con un contratto fino al 2023 con opzione fino all’anno successivo da esercitare entro i primi quindici giorni dalla fine del prossimo campionato.