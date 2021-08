Da Firenze rassegnati all'addio di Vlahovic: senza rinnovo da capire solo dove andrà

Il Corriere Fiorentino, in merito alle dichiarazioni di Rocco Commisso su Dusan Vlahovic ("di fronte a certe cifre non si può voltare subito le spalle"), scrive di parole pesanti, che tolgono molte speranze a chi ancora credeva che il presidente, come per Chiesa nell’estate del 2019, potesse farne una questione di principio. Vlahovic è sul mercato, a 100 milioni. O giù di lì. Chiusa la partita del rinnovo, si apre quella che - si legge - quasi sicuramente porterà alla cessione del gioiello serbo. Resta da capire a chi, e per quanto.