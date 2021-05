Da Firenze: "Si raffredda la pista Gattuso. Tra le idee 4 obiettivi del Napoli"

Il QS-La Nazione si focalizza sulla questione della panchina viola. Gli ultimi aggiornamenti raccontano di un Gattuso che non darà la sua risposta ai viola fin tanto che non avrà portato il Napoli in Champions, mentre l'altro forte candidato - De Zerbi - vorrà prima capire quali sono le ambizioni del club. Una situazione che di sicuro non aiuta le prospettive di programmazione del club e che allo stesso tempo spinge i dirigenti della Fiorentina a riprendere contatti anche con gli altri protagonisti del casting-panchina. In particolare a Firenze sta riprendendo quota la possibilità di portare in viola Juric, primo e vero pallino di Pradè fino al giorno in cui Commisso decise la conferma di Iachini. Gli outsider restano Italiano, Dionisi dell'Empoli e Fonseca.