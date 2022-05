Da Firenze - Sogno Cavani per la Fiorentina: idea proibitiva, si attende un segnale del Matador

La Nazione in edicola questa mattina rilancia il nome di Edinson Cavani per l'attacco della Fiorentina.

La Nazione in edicola questa mattina rilancia il nome di Edinson Cavani per l'attacco della Fiorentina. Un'idea quasi proibitiva la definisce il quotidiano, ma l'attaccante non resterà a Manchester e deciderà il suo futuro nei prossimi giorni. I viola aspettano, così come aspettano anche di capire se Belotti rinnoverà con il Torino oppure no.