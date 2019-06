Da Firenze: "Veretout verrà a Napoli, Pezzella no. Per Diawara è troppo presto"

L'asse Napoli-Firenze potrebbe diventare caldo nei prossimi giorni, tra entrate e uscite. In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, ne ha parlato Iacopo Barlotti, giornalista Radio Rai, direttamente da Firenze: “La Fiorentina con Commisso ripartirà da 0. E' prematuro parlare di calciomercato con loro in questo momento. Chiesa è la chiave fondamentale, non penso verrà ceduto per un personale biglietto da visita. Non si sa chi saranno dirigenti e allenatore, vero che Montella ha due anni di contratto, ma non ha molto convinto. Su Veretout credo che l'affare si farà, ma dobbiamo aspettare tempi tecnici, di quanto non ci sono nomi con cui parlare. A Firenze dicono che il direttore sportivo sarà Rui Costa, ma non è nulla di certo, sarebbe una figura apprezzatissima. Al di là di questo, penso che Veretout ha fatto due anni buoni, il primo ottimo, il secondo non alla sua altezza. Ha impiegato un ruolo errato, dovrebbe fare una mezz'ala ricoprendo il ruolo di Allan. Sicuramente cambierà aria, perché è stato anche fischiato, quindi ha voglia di cambiare".



GLI ALTRI NOMI - "Pezzella è un po' più difficile, è stato il capitano, anche se vogliono ripartire da Chiesa capitano, su Pezzella c'è molto da fare, non credo sia possibile la sua partenza. Per Diawara, non so. Corvino l'ha voluto fortemente, ma non c'è più, quindi è tutto da vedere”.