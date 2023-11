Da Firenze - Viola a caccia di rinforzi sulla fascia: idea Zanoli

La Fiorentina necessita di rinforzi a gennaio, ad esempio nel reparto difensivo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina necessita di rinforzi a gennaio, ad esempio nel reparto difensivo. Un’idea può essere Alessandro Zanoli del Napoli, come scrive il portale Firenzeviola.it: “Per un aiuto sulla destra ci sarebbe Alessandro Zanoli, in uscita dal Napoli. La Fiorentina in attesa del ritorno di Dodò ha Kayode, ma il brasiliano potrebbe essere definitivamente a posto sul finire della stagione e quindi qualcosa su quella fascia occorrerebbe”.